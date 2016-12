16:51

- Ancora tasselli per ricostruire la drammatica sera del 13 gennaio. Ancora testimonianze da inserire nel puzzle del naufragio della Costa Concordia per risalire alle responsabilità. Ieri nella puntata disono andate in onda altre drammatiche telefonate di chi in quelle ore ha vissuto un incubo. I passeggeri, disperati e completamente smarriti,chiamano incessantemente la centrale operativa di Grosseto per sapere cosa sta accadendo. La prima chiamata ai carabinieri è alle 22, l'ultima alle 00.28: in mezzo l'inferno. Passeggeri nel panico che chiedono aiuto, madri che piangono perché hanno i propri figli a bordo e non sanno cosa fare, uomini disperati che chiedono ai carabinieri le scialuppe. Anche il medico del Giglio telefona alla centrale in preda alla disperazione: "Ho bisogno della Protezione Civile, mi serve gente, coperte, sono circondata da 4mila persone e sono sola".