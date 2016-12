Lieve terremoto in Piemonte

09:34

- Una scossa di terremoto di magnitudo di 3.6 è stata avvertita in provincia di Cuneo intorno alle 8:15, in particolare nei comuni di Argentera e Acceglio. L'epicentro del sisma è stato localizzato nelle Alpi Cozie, in territorio francese, a 15 km dal confine italiano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.