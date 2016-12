Avellino, tedesca sgozzata: è caccia al killer

foto Ansa 08:52 - E' caccia all'assassino di Klaire Martin, la 31enne tedesca uccisa a coltellate alla gola a Grottaminarda, nell'Avellinese, nel vialetto d'accesso alla villetta dei genitori del convivente napoletano. La donna è stata aggredita dopo aver lasciato loro il figlioletto, come faceva ogni mattina prima di recarsi al lavoro in un ristorante della zona. I carabinieri contano di trovare elementi utili dall'esame dell'arma del delitto trovata poco distante. - E' caccia all'assassino di Klaire Martin, la 31enne tedesca uccisa a coltellate alla gola a Grottaminarda, nell'Avellinese, nel vialetto d'accesso alla villetta dei genitori del convivente napoletano. La donna è stata aggredita dopo aver lasciato loro il figlioletto, come faceva ogni mattina prima di recarsi al lavoro in un ristorante della zona. I carabinieri contano di trovare elementi utili dall'esame dell'arma del delitto trovata poco distante.

I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino (Avellino) insieme ai militari del Reparto Operativo del Comando provinciale hanno disposto controlli e posti di blocco sull'intero territorio.



L'arma del delitto, un coltello con una lama di 20 centimetri, è stata ritrovata poco distante dall'abitazione, una villetta in campagna dove abitano i genitori del convivente, una famiglia originaria della provincia di Napoli trasferitasi a Grottaminarda sei anni fa.



Il compagno della vittima da dicembre lavora come chef in un ristorante di Francoforte ed era tornato a Grottaminarda due settimane fa per festeggiare insieme alla compagna il battesimo del loro bambino che oggi ha un anno. L'uomo attualmente si trova in Germania. Il movente del delitto per ora resta un giallo. I carabinieri hanno ascoltato i familiari della vittima.



Klaire è stata aggredita all'esterno della casa e, nonostante la ferita provocata da due coltellate alla gola, è riuscita a raggiungere l'ingresso e a chiamare aiuto. Ma la suocera non è riuscita a soccorrerla in tempo.



L'efferato fatto di sangue ha sconvolto la piccola comunità di Carpignano, in cui la giovane e la famiglia napoletana si erano integrate ed erano benvolute.