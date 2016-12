foto Reuters Correlati Costa Allegra, tutti sbarcati a Mahè

L'arrivo a Mahè

Costa Allegra trainata da un peschereccio francese

Il benvenuto all'arrivo dalla nave

Allegra, gli aiuti lanciati dall'elicottero 08:46 - Un volo della compagnia Neos con a bordo i passeggeri della Costa Allegra è atterrato alle 5.50 all'aeroporto di Roma Fiumicino. A bordo c'erano in tutto 36 persone, poco meno della metà sono sbarcate a Roma, mentre le restanti hanno proseguito per Milano Malpensa, dove il volo è atterrato intorno alle 7.20. - Un volo della compagnia Neos con a bordo i passeggeri della Costa Allegra è atterrato alle 5.50 all'aeroporto di Roma Fiumicino. A bordo c'erano in tutto 36 persone, poco meno della metà sono sbarcate a Roma, mentre le restanti hanno proseguito per Milano Malpensa, dove il volo è atterrato intorno alle 7.20.

All'aeroporto di Fiumicino, i 36 passeggeri della nave Allegra rimpatriati sono stati assistiti da personale della Costa Crociere e di Aeroporti di Roma.



Fra le persone rimpatriate anche una ventina di membri di equipaggio, in particolare addetti alla ristorazione, di varie nazionalità, fra cui Filippine, Colombia, Honduras ed Indonesia.



Passeggeri: "Finalmente a casa"

La voglia di mettere alla spalle la disavventura vissuta. La consapevolezza che fosse meglio non continuare la vacanza e, nella quasi totalità, l'intenzione di chiedere richieste di risarcimento alla compagnia, sottolineando però "la buona assistenza a bordo e a terra". Così per lo più hanno commentato l'esperienza vissuta a bordo della Costa Allegra, i passeggeri arrivati questa mattina all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.



"Dopo il Giglio, tutto sommato mi sono fidato e mi sono detto: non potrà mica succedere un guaio dietro l'altro... e invece è successo" afferma uno dei passeggeri rimpatriati questa mattina da Mahè. "Dopo il fatto della Concordia abbiamo avuto paura - riferisce un altro passeggero - ci hanno fatto andare ai punti di raccolta e siamo stati fermi lì: non sapevamo nulla. Le scialuppe erano pronte, poi tutto per fortuna è rientrato. Siamo comunque stati assistiti bene, il personale si è sfinito per noi. Siamo in tutto rimasti in balia quattro giorni e tre notti: bruciato il motore, lascia perplessi che in caso di emergenza non ci fosse qualcosa che garantisse almeno un minimo di autonomia a bordo a livello tecnico".