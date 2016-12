No Tav, scatola chiodi in Val Susa

19:28

- Le forze dell'ordine hanno recuperato in un'aiuola vicino al blocco No Tav sulla A32 Torino-Bardonecchia una scatola contenente chiodi e bulloni. In tutta Italia intanto si stanno svolgendo manifestazioni: dalle 18 ha preso il via l'iniziativa "Blocchiamo tutto". Cortei e blocchi in Valle di Susa a Bussoleno (Torino), alla stazione Centrale di Milano, a Brindisi, a Bologna, Genova e Viareggio.