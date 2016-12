Crisi,Bagnasco: sacrifici necessari

20:17

- Dalle aule romane della London School of Economics, il cardinale Angelo Bagnasco torna a parlare della crisi e dei sacrifici chiesti agli italiani. "Il proprio particolare si muove in modo virtuoso in un progetto d'insieme che chiamiamo 'bene comune' - ha detto -. Ciò emerge in forma ancora più chiara nei momenti di difficoltà generale quando è richiesto a tutti un supplemento d'intrapresa, coraggio, onestà, sacrificio".