foto Ansa 12:42 - Migliorano le condizioni della donna aggredita questa mattina a Milano, in zona Giambellino, nelle cantine del centro culturale del consiglio di zona 6, dove lavora. La donna stessa, ferita alla testa, ha fatto alla polizia il nome del suo aggressore, che adesso è ricercato. Si tratta di un uomo originario della Sicilia e sarebbe un suo ex, da lei già denunciato in precedenza.

La donna, 52 anni, sarebbe dunque stata aggredita dall'uomo, 37, con piccoli precedenti, che aveva segnalato alle forze dell'ordine a settembre per molestie. I due si sarebbero conosciuti su Facebook l'anno scorso e lei lo avrebbe anche ospitato in casa sua a Milano.



La donna lavora nella biblioteca del centro culturale dove è stata aggredita. Saranno acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della violenza.