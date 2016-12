Truffa assicurazioni, 28 arresti

08:23

- I carabinieri stanno eseguendo tra Napoli e Caserta numerosi provvedimenti cautelari nei confronti di una banda specializzata in truffe alle assicurazioni. Due misure cautelari in carcere, 22 ai domiciliari, 6 obblighi di presentazione in questura e una sospensione dall'esercizio della professione forense. Attraverso la complicità di avvocati, personale medico e titolari di agenzie di pratiche auto venivano denunciati finti sinistri.