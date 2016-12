Cassazione, no a domiciliari: Don Seppia deve rimanere in carcere

16:52

- "Sussiste pericolo di recidiva particolarmente elevato" per Riccardo Seppia, l'ex parroco di Sestri Ponente attualmente in custodia cautelare nel carcere di Sanremo sotto processo a Genova per vari reati sessuali ai danni di minori. Lo sottolinea la Cassazione condividendo la decisione del Tribunale del riesame di Genova che lo scorso 16 giugno negò all'imputato gli arresti domiciliari in una comunità per tossicodipendenti.