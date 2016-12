Cancellieri: "La mafia punta a radicarsi al Nord"

foto LaPresse 16:50 - La mafia, e soprattutto la 'ndrangheta, punta a piantare radici sempre più salde nell'Italia settentrionale. L'allarme è del ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, a un'audizione alla commissione Antimafia. "Il Nord - riprende - non è visto più solo come zona utile a riciclare il denaro sporco e a reinvestire capitali illeciti". Il ministro vede tentativi della mafia di "accreditarsi come interlocutore autorevole di società e istituzioni". - La mafia, e soprattutto la 'ndrangheta, punta a piantare radici sempre più salde nell'Italia settentrionale. L'allarme è del ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, a un'audizione alla commissione Antimafia. "Il Nord - riprende - non è visto più solo come zona utile a riciclare il denaro sporco e a reinvestire capitali illeciti". Il ministro vede tentativi della mafia di "accreditarsi come interlocutore autorevole di società e istituzioni".

Dal 2009 ad oggi sono stati sequestrati 5.974 beni alla criminalità organizzata nelle regioni del Nord, per un valore di circa un miliardo e mezzo di euro. Le confische hanno invece riguardato 1.606 beni. I dati li ha forniti lo stesso ministro dell'Interno. La maggior parte dei sequestri (2.798 per un valore di oltre un miliardo di euro) è stata fatta in Lombardia; seguono Piemonte (1.658) e Liguria (804).



Cancellieri ha segnalato la "la difficoltà di intercettare il percorso migratorio delle organizzazioni criminali verso altri contesti ambientali per l'indubbia capacità di mimetizzare la loro presenza affermandola, generalmente, con modalità incruente che non contemplano, o non implicano, la commissione di atti di sopraffazione violenta, riservati solo a casi estremi, quanto piuttosto di corruzione".