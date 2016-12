Tav,Bersani: torni confronto civile

14:37

- Pier Luigi Bersani esprime preoccupazione per l'acuirsi dello scontro sulla Tav e assicura che "il Pd farà una vigilanza democratica" per evitare che la protesta sfoci in violenza. "In queste ore drammatiche per la vita di una persona, ci sono movimenti che hanno preso una piega non accettabile. Si torni a un confronto civile, perché non si può cedere a gesti che aprano la strada alla violenza".