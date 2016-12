Roma,No Tav occupano binari Termini

18:31

- Un gruppo di No Tav ha bloccato per circa venti minuti la stazione di Roma Termini occupando i binari dall'uno all'11. Nei disordini alcuni treni, tra cui un Frecciarossa, sono stati danneggiati. A Bussoleno, intanto, secondo quanto riferito da fonti del movimento, una manifestante è stata investita da un automobilista che avrebbe cercato di forzare il blocco stradale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.