"Probabilmente saremmo finiti a letto...."

Nella lunga intervista al Daily Mail, la giovane rivela anche che molto probabilmente sarebbero "finiti a letto ... ma la nave si è schiantata". Domnica Cemortan era stata a pranzo con il capitano prima del disastro ed era con lui sul ponte quando la nave colpì le rocce. E' probabile che schettino abbia voluto "impressionare" Domnica quando la nave finì fuori rotta.



Domnica ammette che non solo fosse sola con Schettino nella sua cabina in precedenza durante la sera della tragedia, ma che avevano condiviso un bacio appassionato. Rivela di aver avuto una terribile cotta per Schettino, anche se la loro relazione non iniziò mai. Sul suo bagaglio ritrovato nella cabina del comandante, la versione della moldava è che fosse lì in attesa di una sistemazione.



"Lusingata della sua attenzione"

"Tanta spazzatura è stata scritta su di me e ora devo difendere la mia reputazione", si difende Domnica che aggiunge: "Schettino una volta mi disse che ero bella e intelligente. Mi ha molto lusingato dalla sua attenzione.



"La gente cerca ora un caprio espiatorio"

"E stato un tragico incidente e la gente sta cercando qualcuno da incolpare. Forse c'è stato un errore umano, forse il capitano era in qualche modo responsabile, io non lo so".