Mills, Berlusconi: "Fatta mezza giustizia"

Berlusconi poi è subito tornato a parlare di calcio e della sfida tra i rossoneri e la Juve. Alla domanda se secondo lui si tratti di un match decisivo per lo scudetto ha risposto: "Forse no". Le tre giornate di squalifica di Ibrahimovic "non sono ingiuste, ma vergognose", ha poi commentato.



Al termine della partita, segnato dalle polemiche per il gol non visto dal guardalinee, Berlusconi non ha voluto parlare ancora, limitandosi a dire "Nessuna dichiarazione". Al suo arrivo allo stadio era stato accolto da applausi.