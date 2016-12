Pd: Berlusconi rifiuti prescrizione

17:58

- "Se Berlusconi cerca l'assoluzione, rinunci alla prescrizione". Il segretario del Pd Pierluigi Bersani ha risposto così all'avvocato Ghedini secondo cui sarebbe stata giusta l'assoluzione nel caso Mills. "Finchè ci sono questioni ad personam - ha aggiunto - è sempre complicato poter aprire un dialogo con il Pdl. Non vedo l'ora si possa parlare di giustizia per i cittadini perché finché parliamo di lui (Berlusconi, ndr) non riusciamo a parlare di noi".