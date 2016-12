Primavera rimandata, torna il vento freddo

foto Meteo.it Correlati Il tempo nei prossimi giorni

17:18 - Domenica una perturbazione in movimento attraverso i Balcani lambirà anche la nostra Penisola dove, complice anche l'indebolimento dell'alta pressione, torneranno quindi nuvole e piogge che interesseranno comunque soprattutto il versante adriatico. La perturbazione è seguita da correnti fredde che faranno sentire i loro effetti all'inizio della prossima settimana riportando le temperature nelle medie stagionali al Centronord e sotto le medie al Sud.

Quindi nel fine settimana prevalenza di cielo sereno al Nordovest, nuvoloso o molto nuvoloso invece sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Veneto, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania, Puglia, Basilicata e, solo in serata, Calabria e Sicilia; nevicate oltre 700-1000 metri sui rilievi.



Temperature massime in calo, ma comunque nella norma o ancora leggermente al di sopra. Ventoso sull’Adriatico per venti da nordest.