Manfredonia, sgominata baby gang che si ispirava a Vallanzasca

16:09

- I carabinieri di Manfredonia hanno individuato e arrestato 5 giovanissimi, autori di una rapina a mano armata in una farmacia avvenuta nei giorni scorsi. Un bottino esiguo, appena 300 euro. La baby gang, composta da quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni e un diciottenne, tutti di famiglie facoltose, non agiva per bisogno ma solamente per emulare i grandi criminali italiani.