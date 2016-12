Scotti: "Dimenticare è impossibile"

- "Dimenticare è impossibile". Ad un anno dal ritrovamento del cadavere di Yara Gambirasio parla Ilario Scotti, l'uomo che scoprì il cadavere della ragazzina il 26 febbraio 2011. Scotti, appassionato di modellismo, si trovava in un campo isolato di Chignolo d'Isola per provare il suo nuovo aereomobile. "Avevo scelto il campo di via Bedeschi perchè lì ero certo di non dar fastidio a nessuno".

Il 26 febbraio sarà passato già un anno da quel giorno in cui venne ritrovato il cadavere di Yara Gambirasio, la ragazzina scomparsa da Brembate di Sopra la sera del 26 novembre 2010. Le concitate ricerche effettuate per mesi da carabinieri, polizia, volontari e investigatori non portarono a nulla.

Le indagini ebbero una svolta solo quando Ilario Scotti, un impiegato di Bonate Sotto, andò in un campo di Chignolo d'Isola a provare il suo nuovo prototipo di aereomobile. Il suo velivolo planò per errore in una zona piena di rovi e Scotti andò a recuperarlo. Così fece la scoperta.