Annullata assoluzione Mercadante

- La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione per l'ex deputato regionale siciliano di Forza Italia, Giovanni Mercadante, accusato di associazione mafiosa. L'ex parlamentare era stato condannato a 10 anni e 8 mesi in primo grado, ma in appello la sentenza era stata ribaltata dai giudici che lo avevano assolto. Il processo torna così alla Corte d'Appello di Palermo. Mercadante ha trascorso 4 anni in custodia cautelare.