Meteo, continua l'anticipo di primavera

La situazione in Europa 15:16 - L'alta pressione garantirà anche domani tempo bello e temperature decisamente miti. Domenica invece una perturbazione in movimento attraverso i Balcani lambirà anche la nostra Penisola, dove porterà un moderato calo delle temperature e piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno le regioni adriatiche e il Sud. - L'alta pressione garantirà anche domani tempo bello e temperature decisamente miti. Domenica invece una perturbazione in movimento attraverso i Balcani lambirà anche la nostra Penisola, dove porterà un moderato calo delle temperature e piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno le regioni adriatiche e il Sud.

Quindi domani prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte dell’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più su Alpi Orientali e Sardegna. Al mattino qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, in Valpadana.



Temperature in ulteriore crescita, dal sapore primaverile: in particolare le massime saranno quasi ovunque comprese fra 14 e 20 gradi.



Venti dai quadranti occidentali, per lo più di debole intensità.