- Era il maggio dello scorso anno. Ludovica Perrone, l’amante di Salvatore Parolisi, viene ascoltata come persona informata dei fatti dagli inquirenti che tentano di fare luce sull’omicidio di Melania Rea. L’interrogatorio dura circa otto ore, nelle quali la ex recluta ricostruisce la sua storia d’amore con il caporalmaggiore. E ancora una volta conferma: “Salvatore era deciso alla lasciare la moglie per me”.