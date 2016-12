Nel weekend migliora il tempo in tutta Italia

17:21

- Un week end all'insegna del bel tempo. Complice l'alta pressione, nelle prossime ore, e per tutto il finesettimana, regnerà il bel tempo in tutte le regioni. Miglioramenti decisi in tutto il territorio, soprattutto al sud. Questa fase di tempo stabile verrà accompagnata anche da pomeriggi con clima tipicamente primaverile. Fra domenica e lunedì, invece, arriverà una nuova perturbazione che ridimensionerà nuovamente le temperature.