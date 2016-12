foto Dal Web Correlati GUARDA IL VIDEO

La sexy barista spopola su Facebook

La sexy barista 21:26 - Serve gin tonic in mini abitini aderenti, tacchi rigorosamente a spillo e caschetto nero stile 'Valentina'. Alle pareti del suo locale espone solo opere 'prime', le sue, o meglio, i suoi calendari che puntuali si rinnovano ogni anno. Ecco perché Laura Maggi, la sexy barista di Bagnolo Mella nel bresciano, si è inimicata le 'comari' del territorio. - Serve gin tonic in mini abitini aderenti, tacchi rigorosamente a spillo e caschetto nero stile 'Valentina'. Alle pareti del suo locale espone solo opere 'prime', le sue, o meglio, i suoi calendari che puntuali si rinnovano ogni anno. Ecco perché Laura Maggi, la sexy barista di Bagnolo Mella nel bresciano, si è inimicata le 'comari' del territorio.

L'accusa? "Quella donna ruba i mariti e i fidanzati". Contromisure, per dirla con De Andrè che per il momento si limitano all'invettiva e che non intimoriscono minimamente la bella Laura. Anzi, dai microfoni di Tgcom24 smentisce tutte le male lingue: "Sono una ragazza normale, non rubo nessun uomo". Il suo corpo, inutile negarlo, le piace molto, lo esibisce senza troppe inibizioni, ma per lei è anche fonte di reddito. Da quando il suo bar è diventato famoso, i guadagni sono raddoppiati. Così come gli iscritti al gruppo di Facebook 'Gli amici di Maggi Laura' aumentano di ora in ora. Insomma, non tutto il 'male' viene per nuocere.