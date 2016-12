Disabile prigioniera della neve per 14 giorni

- L'unico modo per riscaldarsi, per 14 giorni, è stato il fuoco del camino. La legna tagliata in salotto, facendosi aiutare dal figlio di 17 anni. Senza di lui sarebbe stato difficile anche questo. Perché Eleonora Goio fatica a muovere tutto il lato sinistro del suo corpo. Disabile, a rischio di crisi epilettiche, è rimasta bloccata nel suo casolare a San Giorgio di Pesaro per due settimane. Quando è arrivato il soccorso alpino in casa c'erano 4 gradi. Era così da giorni.

Gusto per l'avventura

A raccontare la storia il quotidiano Alto Adige. La protagonista è una scrittrice, originaria di Bolzano, autrice del libro ''Viaggio al buio'' che racconta il suo viaggio sulla Via della Seta effettuato con una vecchia Citroen Mehari da Udine verso Pechino in occasione delle Olimpiadi 2008.

Impossibile arrivare in paese

Il coraggio e la volonta' di affrontare le sfide non sono mai mancate alla donna, ma arrivare a piedi in paese per la donna sarebbe stato impossibile. ''All'inizio era divertente - racconta Goio al giornale -, ma quando ci siamo trovati senza piu' caldaia ne' fornelli la questione si e' fatta complicata''.

La disperazione

''Ho vissuto momenti di disperazione - sospira ora - ma ripensandoci credo che sia stato un gran corso di sopravvivenza''. Madre e figlio ora sono a Bolzano, ma sperano di poter tornare presto nell'amata casa nelle Marche.