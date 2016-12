foto LaPresse Correlati Bufera sulla Rai, "licenziamenti a donne incinte"

Il direttore generale della Rai, Lorenza Lei, "non ha alcuna difficoltà a togliere" la contestata "clausola sulla maternità" dai contratti per una diversa formulazione che non urti la suscettibilità fatta salva la normativa vigente che non è nella disponibilità della Rai poter cambiare". Lo ha reso noto l'azienda di viale Mazzini in una nota, aggiungendo: "Così eviteremo strumentalizzazioni".

La Rai è così tornata sulla vicenda della tutela della maternità nei contratti dei consulenti esperti dei programmi delle reti Rai, vicenda sulla quale - sostiene - "nonostante i chiarimenti già forniti nella giornata di ieri, la confusione regna sovrana, al punto da far dubitare che tutti coloro che ne parlano o ne scrivono siano animati da assoluta buona fede".



L'Azienda ha poi precisato: "I cosiddetti precari della Rai sono i collaboratori legati all'Azienda da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e godono, tutti, delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori, quelle riferite alla maternità incluse. Alsulla riguardo, giusto per evidenziare l'atteggiamento della Rai nei confronti del precariato, val la pena di aggiungere che la Rai è stata se non la prima, tra le prime aziende ad assicurare stabilita' ai precari, garantendo loro un numero di mesi minimo di lavoro all'anno, nonche' l'assunzione a tempo indeterminato al maturare di determinati requisiti temporali. Questo ben da prima che intervenisse una legge dello Stato a regolare la materia, e, inoltre, addirittura riconoscendo i periodi di assenza per maternita' come periodi lavorati validi ai fini della maturazione dei requisiti per il diritto alla garanzia di impegno".



"Vi sono, poi, i lavoratori autonomi, che, invece, non godono delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori, evidentemente per la scelta del legislatore - e non certo della Rai - di regolare in modo diverso le due tipologie contrattuali".



"I contratti di lavoro autonomo hanno - da sempre - previsto clausole che regolano la impossibilita' di proseguire il rapporto, sia per causa del lavoratore che per causa dell'Azienda, con previsione, solo per quest'ultima, di una somma risarcitoria da versare al collaboratore in caso di recesso anticipato".



"L'esplicitazione delle cause di impossibilità a proseguire il rapporto risale ormai a quasi 10 anni fa, comprende anche malattia, infortunio e cause di forza maggiore e non fa che declinare ciò che, in precedenza, era previsto senza specificazione delle singole ipotesi".



"Né prima della introduzione delle cause di impossibilità, né da quando esse sono state inserite, nessuno mai ha avuto nulla da eccepire, né in fase negoziale, né in fase di perfezionamento del contratto, né in eventuali momenti di successive contestazioni, che, pure, come immaginabile, vi sono state, anche a livello giudiziario, ma mai e poi mai hanno riguardato la tutela della maternità. Al riguardo, è il caso di sottolineare che tale universale accettazione della clausola non ha riguardato solo i collaboratori o i contratti di lieve entità. Da ciò potrebbe legittimamente ritenersi che sia avvenuto per la debolezza della posizione del collaboratore autonomo rispetto alla Rai. Al contrario, la condivisione sulla correttezza della clausola non è mai stata messa in discussione dai migliori agenti, procuratori e avvocati che assai spesso rappresentano i collaboratori autonomi che poi firmano i contratti. Parimenti, tale condivisione ha riguardato, indistintamente tutti i contratti, tanto quelli di basso livello retributivo, quanto quelli piu' ricchi. Quanto precede, e' avvenuto, sostanzialmente per due ordini di ragioni: a) non vi e' nulla di illegittimo - come erroneamente da molti affermato - nella clausola in esame; b) nella sostanza, come la Rai ha già avuto modo di evidenziare, nessun contratto è stato mai risolto (parlare di licenziamento è del tutto improprio) a causa di una gravidanza. Al contrario, la Rai ha sempre favorito le collaboratrici in gravidanza, ben al di la' dei meri obblighi di legge, in particolare, evitando di risolvere i contratti e, cosi', penalizzarle economicamente, determinando le condizioni affinche' esse potessero rendere la loro prestazione in modo compatibile con la loro condizione e, in ogni caso, il contratto in corso potesse essere fino in fondo onorato. Inoltre, l'Azienda, ha sempre riaccolto le lavoratrici madri dopo la maternita', individuando per loro nuove possibilità di lavoro. Di quanto precede - è scritto nel comunicato aziendale - non sarà difficile trovare molte testimonianze, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto l'aspetto della gestione concreta dei contratti, per tutti gli operatori dell'informazione che saranno interessati ad accertarlo".