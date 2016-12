Altre piogge al Sud, migliora su tutto il Nord

foto Meteo.it 08:55 - Sono previste altre piogge al Sud e sul Medio Adriatico, dove il vortice di bassa pressione che insiste sui nostri mari di ponente porterà altre precipitazioni, anche intense. Tornerà invece il sole su gran parte del Nord. Domani la depressione scivolerà sul Mediterraneo meridionale e spingerà nubi e piogge all’estremo Sud e nelle isole. - Sono previste altre piogge al Sud e sul Medio Adriatico, dove il vortice di bassa pressione che insiste sui nostri mari di ponente porterà altre precipitazioni, anche intense. Tornerà invece il sole su gran parte del Nord. Domani la depressione scivolerà sul Mediterraneo meridionale e spingerà nubi e piogge all’estremo Sud e nelle isole.

Previste dunque per la giornata di oggi graduali schiarite al Nord, mentre sul resto d'Italia ci saranno ancora molte nuvole. Nel corso della giornata pioverà su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud a eccezione della Campania, con piogge anche forti soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia.



Nevicate sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 800-1000 metri. Temperature massime in crescita al nord, stazionarie o in lieve calo altrove.