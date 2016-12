17:24

- I recenti casi di pazienti curati su materassi adagiati sul pavimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma e di una donna in coma tenuta per quattro giorni legata mani e piedi su una barella in attesa di avere un letto al Policlinico Umberto I sempre della Capitale fanno riflettere. Malasanità, racconta la tua esperienza.