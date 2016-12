foto Meteo.it Correlati Meteo, torna la neve al Centronord

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 15:19 - Una perturbazione di origine atlantica si sta rapidamente portando dalle Alpi verso il Mediterraneo centrale causando un peggioramento del tempo sull'Italia. Alle piogge che stanno interessando diverse regioni, seguiranno nevicate sui settori appenninici tosco-emiliani e fino a quote di pianura sull'Emilia centro occidentale. La Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture e gli enti locali. - Una perturbazione di origine atlantica si sta rapidamente portando dalle Alpi verso il Mediterraneo centrale causando un peggioramento del tempo sull'Italia. Alle piogge che stanno interessando diverse regioni, seguiranno nevicate sui settori appenninici tosco-emiliani e fino a quote di pianura sull'Emilia centro occidentale. La Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture e gli enti locali.

In mattinata neve anche in pianura in Piemonte, bassa Lombardia, Emilia occidentale e nord del Veneto e a bassa quota su Alpi orientali e Appennino ligure ed emiliano. Sereno in valle d’Aosta, piogge nel resto del Nord e al Centro, con neve in Appennino a 700/800 metri. Piogge isolate al Sud.



Nel pomeriggio ancora nevicate nella bassa Valpadana, dal Piemonte fino all’Emilia; piogge in Liguria e Romagna, con neve sui rilievi. Piogge e rovesci al Centro, più deboli al Sud e sulle Isole. In serata la neve insiste su Cuneese ed Emilia, ma si abbassa di quota anche in Romagna e Marche. Temperature massime in calo al Nord per effetto di freddi venti nord-orientali. Clima mite al Sud. Nel prossimo fine settimana l’alta pressione abbraccerà tutta l’Italia riportando bel tempo da Nord a Sud e temperature molto miti, al di sopra delle medie stagionali, con valori anche superiori ai 15 gradi.



Martedì invece molte piogge e temporali al Sud e in Sicilia, mentre al Centronord tornerà il bel tempo e temperature in aumento.