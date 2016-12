Papa: "Al lavoro per unità Chiesa"

12:23

- Benedetto XVI chiede a tutti i cardinali e alla Curia Romana di "lavorare instancabilmente per l'unità del Popolo di Dio e per annunciare a tutte le genti il messaggio di salvezza, compiendo umilmente e coraggiosamente il servizio della verità nella carità". "La Vergine - ha invocato il Pontefice nel discorso che ha preceduto l'Angelus - aiuti me e i miei collaboratori".