Roma, cerca di sfuggire a ladri: ferito al gluteo da una pallottola

foto Getty 17:00 - E' rimasto ferito cercando di sfuggire ai suoi rapinatori, che gli hanno sparato. La vittima è un professore universitario che ora è ricoverato in ospedale a Roma. Il 42enne era stato fermato, in una strada di Fiumicino, da due giovani che, sotto la minaccia di una pistola, hanno cercato di estorcergli le chiavi della macchina. L'uomo a quel punto ha tentato la fuga ma è stato colpito da una pallottola al gluteo. "Erano molto giovani, col passamontagna e parlavano romano" ha dichiarato il professore che ha aggiunto "la pistola sembrava un giocattolo, non pensavo che mi sparasse".

Il ferito non è grave. Sull'episodio indaga la squadra mobile di Roma. Il professore, che insegna economia aziendale all'Università di Cassino (Frosinone), è stato soccorso da un'impiegata dell'istituto scolastico privato. La donna aveva sentito lo sparo e poi visto il docente a terra ferito. L'uomo stava tentando di rientrare nell'edificio per sfuggire ai rapinatori, secondo quanto ricostruito finora.



L'impiegata lo ha portato all'ospedale di Fiumicino, dove è stato operato per l' estrazione del proiettile. Non sarebbe in pericolo di vita. Almeno uno dei due giovani banditi sarebbe italiano, secondo le prime informazioni.



Il tentativo di rapina è avvenuto in via Coni Zugna, dove si trova la sede dell'Istituto Romano per il recupero degli anni scolastici.