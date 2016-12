foto Ap/Lapresse Correlati Paolo Brosio e la sua "Mani Pulite"

Sono passati 20 anni da quando prese il via Mani Pulite con l'arresto di Mario Chiesa. Ma da allora la politica non solo non ha fatto nulla per combattere la corruzione ma l'ha addirittura sostenuta mettendo continuamente i bastoni tra le ruote ai magistrati, denigrando l'ordine giudiziario e cancellando le leggi che avrebbero potuto portare in carcere corrotti e criminali. A fare il bilancio, dal '92 ad oggi, è Antonio Di Pietro, ora leader dell'Idv e all'epoca Pm di punta del "pool" che si occupò dell'inchiesta.

Di Pietro: "Un bilancio triste"

"Un bilancio triste", spiega l'ex magistrato che oggi organizza a Milano una manifestazione per ricordare l'evento che chiuse i ponti con la ''Prima Repubblica''. "In questi 20 anni non solo la corruzione non è stata eliminata, ma anzi, si è fortificata per colpa di una 'mala-politica' che ha radici profonde", spiega l'ex magistrato. E per far capire meglio il suo pensiero utilizza una metafora "campestre": "Se c'è un campo pieno di erbacce, e il contadino lo ara, ma nessuno lo semina, poi le erbacce come la gramigna ricrescono..". "E se la politica non ha fatto quello che doveva fare - prosegue il leader dell'Idv -, è anche perché i protagonisti o sono quelli di sempre o ci sono i loro portaborse...".



''Dopo venti anni la situazione è peggiorata'', ha aggiunto Di Pietro. ''Venti anni fa - ha spiegato - avevamo un paese malato di tumore grave, oggi siamo alla metastasi''. E' diventato, infatti, più difficile scoprire i reati, anche per le nuove leggi, e ''che i reati siano diagnosticati come tali. Si dice che il tumore è un foruncolone''.



Corruzione, allarme dalla Corte dei Conti

E che il quadro in Italia sul fronte della corruzione non sia roseo lo dimostra, non solo l'appello del Capo dello Stato alle forze politiche a individuare una normativa adeguata per combatterla, ma anche l'allarme lanciato dal presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino secondo il quale il fenomeno della corruzione costa al Paese circa 60 miliardi di euro l'anno. "Contro una piaga di queste dimensioni, - insiste il magistrato - un rimedio potrebbe essere quello di adottare la stessa fermezza usata contro la mafia: costruire un 'momento di lotta'".



"In vent'anni nulla è cambiato"

"Fino ad ora - incalza Di Pietro - è stato fatto poco o nulla, visto che l'unico provvedimento messo a punto contro i corrotti, il ddl anti-corruzione giace da tempo nel cassetto della Camera e che l'unica cosa che si sarebbe dovuta fare, cioè recepire la Convenzione di Strasburgo anti-corruzione del 1999, ancora non è stata fatta". "Oggi - rincara la dose il Verde Angelo Bonelli - la situazione è peggiore di quella che c'era ai tempi di Tangentopoli".



Bersani: "Non siamo più dentro a Tangentopoli"

"Fesserie", ribatte il segretario del Pd Bersani. "Tangentopoli allora segnalò una patologia, ma è una fesseria dire che siamo ci siamo ancora dentro", spiega. "E se non siamo ancora usciti dalla transizione cominciata 20 anni fa è solo perché ha prevalso il populismo", ha aggiunto il leader del Pd. "Allora - ha proseguito - non arrivammo solo alla resa dei conti dell'invadenza della politica sulla Pubblica Amministrazione, ma era anche un ciclo politico che si chiudeva".



Politica "pulita"

Il fatto, però, si ammette in quasi tutte le forze politiche, e' che resta ancora irrisolto il problema di una politica 'pulita', una politica "eticamente sostenibile" chiesta a gran voce da 20 anni dall'opinione pubblica. Ma la soluzione non sembra a portata di mano: il governo, come spiega il ministro Patroni Griffi, tenta di inserire nell'ordinamento delle misure di prevenzione come potrebbe essere quella del 'premio' per i dipendenti pubblici che denunciano il malaffare, ma e' ancora forte il contrasto tra i partiti sulle norme penali che si potrebbero modificare. Il Pdl non sembra voler accelerare, mentre Pd e Idv propongono di ripristinare, ad esempio, il falso in bilancio, di allungare i tempi di prescrizione per i reati contro la Pubblica Amministrazione e di inasprire le pene. Ed e' proprio questo scontro, osservano, che sarebbe alla base dell'impantanamento del ddl anti-corruzione alla Camera.



Stefania Craxi contro "Mani Pulite"

Contro ''Mani Pulite'', invece, si schiera apertamente Stefania Craxi. Bolla quel momento storico come ''una falsa Rivoluzione'' e oggi organizza a Milano una contro-manifestazione rispetto a quella di Di Pietro.



