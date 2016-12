Uno studio realizzato dall'Istituto Nazionale per la salute, i migranti e la povertà e dall'Istituto Superiore di Sanità ha messo sotto osservazione 82 donne provenienti per lo più dall’Africa e ha rilevato che il 48% delle immigrate che usano cosmetici sbiancanti vanno incontro a manifestazioni cutanee. A provocare i danni è la scarsa qualità dei prodotti utilizzati che per il 50% dei casi contengono sostanze vietate in Europa, come cromo, idrochinone e corticosteroidi.

Secondo Oreste Senofonte dell’Istituto Superiore di Sanità, la maggioranza delle immigrate “sono a conoscenza del rischio che comporta l’uso di queste creme, tuttavia il desiderio di perseguire canoni occidentali è più forte”. Addirittura, stando a quanto riferito da Costanza Majorani, dello stesso Iss, “esiste un passaparola tra queste donne che si dividono le quantità di prodotti pur di usarli”.

Tutto questo sarebbe una conseguenza del più profondo disagio psicologico che, secondo i dati dell’Area sanitaria Caritas presentati all’11° Convegno dell’Italian National Focal Point - Infectious Diseases and Migrant, colpirebbe la maggioranza degli immigrati nel nostro Paese. Enrico Geraci, presidente dell’Iss, ha sottolineato che, stando ai dati emersi, “oltre 7 stranieri su 10 nel nostro Paese vivono in condizioni di grave disagio e il 10% di loro soffre addirittura di Disturbo Post Traumatico da Stress”.