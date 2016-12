- Secondo la Cassazione Luigiha sparato per uccidere. Per Daniela, invece, gli uomini delle forze dell’ordine “non sparano mai per ammazzare, ma per impedire che qualcun’altro lo faccia”.

Sono queste le parole dell’Onorevole, ospite questa mattina a Mattino5 e chiamata a commentare la sentenza di condanna per omicidio volontario emessa ieri dalla Corte: 9 anni e 4 mesi di reclusione per l’agente che nel 2007 sparò a Gabriele Sandri sull’autostrada A1 nei pressi di Arezzo.La politica ha poi aggiunto: “E' una vergogna che un poliziotto che fa il suo mestiere abbia avuto una condanna per omicidio volontario “.

E mentre Daniela Santanchè sottolinea che gli agenti non sono dei Pistoleros, il padre del ragazzo ucciso posta un commento amareggiato su Facebook: “Si vuol dire che Gabriele si è ucciso da solo? E che Spaccarotella è innocente? Mi aspetto un'immediata smentita”. Nel commento si legge ancora: “Confermare queste affermazioni significherebbe infangare per l’ennesima volta l’operato e l’indipendenza della magistratura, omettendo tre gradi di giudizio che hanno definitivamente sentenziato la condanna dell’omicida di mio figlio”. L’uomo non ha ancora avuto una risposta dalla Santanchè, la quale, dopo l’intervento in trasmissione, ha invece ribadito il concetto sul suo profilo Facebook e Twitter, scatenando una pioggia di commenti e insulti.