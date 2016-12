17:28

- Li stanno cercando per interrogarli. La Squadra Mobile della Questura di Milano ha visto le interviste esclusive realizzate dall’inviato Enrico Fedocci e mandate in onda da Tgcom 24 e dagli altri telegiornali Mediaset a due testimoni presenti sul luogo del delitto lunedì pomeriggio, quando un agente della polizia locale ha sparato e ucciso un giovane che stava fuggendo con un altro ragazzo, dopo un breve inseguimento. Il primo testimone, Saimon Braiuic, ha rilasciato una lunga dichiarazione spiegando nel dettaglio che cosa ha visto quel giorno: le due auto che arrivavano nei pressi del parco, le frenate, due giovani che fuggivano inseguiti dagli agenti della polizia locale. Poi la sparatoria in cui ha perso la vita un 28enne cileno Marcelo Valentino Gomez Cortes e la fuga del complice che implorava gli agenti a mani alzate: “Non sparate, vi prego, non sparate”