Su eBay annunci centinaia di offerte di spalatori

foto Dal Web 15:33 - L'italica arte di arrangiarsi è proverbiale e così anche la terribile ondata di maltempo che ha colpito il Paese in queste ultime due settimane si è trasformata in un'occasione di business. Sul sito eBay, alla sezione "annunci", pullulano le inserzioni di disoccupati, studenti e lavoratori volenterosi che si offrono come spalatori di neve.

Gli annunci si sono moltiplicati in pochi giorni, gli utenti che li hanno pubblicati provengono da Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino, Brescia e altre città e si dicono disposti a liberare viottoli, marciapiedi e strade delle zone più colpite dalle nevicate degli scorsi giorni. Le tariffe variano da “offerta libera” a 40 euro l’ora, per tutte le tasche insomma, l’importante è far qualcosa per combattere la crisi.