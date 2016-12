foto LaPresse

19:16

- Ruby aveva detto a Berlusconi che era "maggiorenne", come ha riferito in aula al processo sul caso a carico del leader del Pdl l'agente di Ps, Ermes Cafaro. Si tratta del poliziotto che ebbe a che fare con la giovane marocchina tra il 27 e il 28 maggio di due anni fa quando venne portata in questura per un furto. Ruby disse all'agente che "Berlusconi non era a conoscenza che lei fosse minorenne. La giovane si era dichiarata maggiorenne".