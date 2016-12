Concordia, Napolitano: "Rammarico per le colpe italiane. Continuare a indagare"

foto Olycom Correlati Tutto sul naufragio della Costa Concordia 13:12 - Quella della Costa Concordia "è stata una tragedia ed esprimo rammarico per quello che c'è stato di responsabilità italiana e di italiani" su cui è "necessario continuare a indagare". Così Giorgio Napoltiano al termine della messa a Roma per le vittime del naufragio al Giglio. A far eco alle parole del Capo dello Stato, è il cardinale Angelo Bagnasco: "La luce del Signore aiuti a fare verità e giustizia, a rafforzare il coraggio per il futuro". - Quella della Costa Concordia "è stata una tragedia ed esprimo rammarico per quello che c'è stato di responsabilità italiana e di italiani" su cui è "necessario continuare a indagare". Così Giorgio Napoltiano al termine della messa a Roma per le vittime del naufragio al Giglio. A far eco alle parole del Capo dello Stato, è il cardinale Angelo Bagnasco: "La luce del Signore aiuti a fare verità e giustizia, a rafforzare il coraggio per il futuro".

Napolitano: "Ammirazione verso abitanti Giglio"

"Rinnovo una solidarietà affettuosa a questi parenti e familiari delle vittime coinvolti in tanti giorni di angoscia" ha detto Napolitano al termine della Messa. Il Capo dello Stato ha poi espresso "senso di ammirazione verso gli abitanti del Giglio, autorità locali, cittadini e straordinari rappresentanti delle forze dell'ordine per quello che hanno fatto".



Bagnasco: "Grati a chi ha fatto il proprio dovere"

"Nel momento in cui l'intera Nazione fa pubblica memoria, e si stringe nella fede a quanti sono segnati dalla sciagura - ha detto Bagnasco nel corso dell'omelia - non vogliamo dimenticare coloro (persone e istituzioni) che hanno fatto il proprio dovere in modo ammirevole per competenza e dedizione. Tra questi, in prima fila, gli abitanti dell'Isola del Giglio. A tutti l'Italia guarda con stima e gratitudine". Lo ha detto il presidente della Cei card. Angelo Bagnasco nel suo messaggio alla messa per le vittime della Costa Concordia.



Bagnasco: "Nell'uomo si intreccia nobilità e miseria"

"L'affascinante paradosso umano si intreccia di nobiltà e di miseria, di forza e di debolezza, di temporalità e di tensione all'eterno, di vita e di morte" ha detto il presidente della Cei nel messaggio finale letto dopo la messa per le vittime della Costa Concordia, invitando a "pregare per quanti sono segnati dalla sciagura; ma anche per riflettere e diventare più pensosi circa l'umana condizione, la nostra finitezza, e cosi' crescere nella sapienza del cuore e della vita".