Emergenza maltempo, i danni al sistema economico superano il miliardo di euro

Il bilancio fornito da Il Sole 24 Ore indica un danno economico enorme, così distribuito: un miliardo di euro per le imprese manifatturiere e cinquecento milioni per il settore agricolo. Ogni giorno, infatti, il gelo farebbe perdere alle imprese cento milioni di euro e all'agroindustria cinquanta milioni. Considerando i dieci giorni di maltempo, si ottiene un contraccolpo totale quantificabile intorno al miliardo e mezzo di euro.



L'emergenza maltempo non ha risparmiato nessuna parte d'Italia, anche se le maggiori difficoltà si riscontrano in Emilia-Romagna, nelle Marche, in Abruzzo e nelle aree del Centro-Sud. Pesaro-Urbino e Rimini (specialmente la Valmarecchia) le province più colpite. Solo nella regione Lazio i danni sarebbero di circa cinquanta milioni, dieci nel settore agricole e quaranta in quello manifatturiero.



Coldiretti: "In fumo lo 0,1% del Pil"

Il maltempo è costato fino ad ora almeno 1,5 miliardi all'intero sistema produttivo tra i danni causati e il fermo delle attività nel settore agricolo, industriale e dei servizi, anche pubblici. E' quanto stima la Coldiretti evidenziando che in soli dieci giorni è stato bruciato lo 0,1% del Pil realizzato dal Paese in un anno. L'agroalimentare è stato il settore più colpito con danni pari a mezzo miliardo di euro.