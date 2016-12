foto Da video 18:41 - E' morto a Milano, dopo una lunga malattia, il giornalista del Tg5 Matteo Mastromauro. Quarantadue anni, milanese, era diventato giornalista a "Il Foglio", successivamente ha fatto parte della redazione di Libero. A Mediaset è approdato oltre dieci anni fa, iniziando a lavorare al Tg4. Laureato in scienze politiche, Mastromauro al Tg5 si occupava di politica e cronaca. Aveva anche una grande passione e competenza per le tecnologie. La notizia ha provocato dolore e sgomento al Tg5. - E' morto a Milano, dopo una lunga malattia, il giornalista del Tg5 Matteo Mastromauro. Quarantadue anni, milanese, era diventato giornalista a "Il Foglio", successivamente ha fatto parte della redazione di Libero. A Mediaset è approdato oltre dieci anni fa, iniziando a lavorare al Tg4. Laureato in scienze politiche, Mastromauro al Tg5 si occupava di politica e cronaca. Aveva anche una grande passione e competenza per le tecnologie. La notizia ha provocato dolore e sgomento al Tg5.

Il direttore, Clemente Mimun, lo ricorda "per le grandi qualità umane e professionali che ha sempre dimostrato, ma soprattutto per il coraggio e la forza con cui ha combattuto fino alla fine il male che ce lo ha portato via".