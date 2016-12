Centro Italia, nuovo allarme neve

18:08

- L'emergenza maltempo non è ancora finita. La Protezione civile ha lanciato infatti una nuova allerta meteo: nelle prossime ore continuerà a nevicare su tutto il Centro Italia, anche a quote di pianura. Prevista neve, ma in quantità moderata, anche sulle regioni del Nord-est, mentre le precipitazioni saranno localmente intense su Romagna e Marche, già pesantemente colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Previsti infine venti molto forti.