Neve, Fiumicino:cancellati 50% voli

- All'aeroporto di Fiumicino dalle 17 di oggi fino alla mezzanotte verrà cancellato il 50% dei voli in partenza (con ripercussioni anche sui voli in arrivo). E' quanto sarebbe emerso in un riunione appena conclusa cui hanno partecipato Adr, Enac, Enav e rappresentanti compagnie aeree. Allertata anche la Protezione civile.