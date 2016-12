foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio della Costa Concordia

Concordia, caos in plancia dopo lo schianto 23:25 - Un video, trasmesso in esclusiva dal Tg5, mostra cosa accadeva sulla plancia della Costa Concordia dopo il tragico impatto all'Isola del Giglio. In plancia ci sono diverse persone, si sentono diverse voci, c'è animazione ma non agitazione, mentre la nave è già inclinata di 12 gradi. Tutti si sentono parlare con tutti, ma il comandante non appare avere il comando della situazione.

Giallo sulla telefonata delle 22.25 di Schettino

E' giallo su una telefonata fatta da Schettino alle 22.25 dalla plancia della Costa Concordia. Nelle immagini trasmesse dal Tg5 si sente Schettino che, dopo aver già avuto due conversazioni telefoniche con Roberto Ferrarini, operation manager di Costa crociere, parla con qualcun altro, che ancora non si sa chi sia.



Procura: "Video novità anche per noi"

La procura di Grosseto è intenzionata ad acquisirlo. "E' una novità anche per noi. L'ho visto anche io per la prima volta. Abbiamo sentito tutti quelli che erano in plancia e nessuno ci ha detto dell'esistenza di questo video", ha commentato il procuratore Francesco Verusio. Per giorni, con i suoi sostituti, ha ascoltato il personale che era in plancia quella sera e quel filmato, adesso, potrebbe suggerire nuovi interrogativi ed far esigere nuovi chiarimenti.



I magistrati di Grosseto hanno ascoltato per ore, dalle 10.30 alle 17.30 il direttore generale di Costa Crociere Gianni Onorato e altri dirigenti della compagnia. Martedì prossimo, con ogni probabilità, dovrebbe essere il turno dello stesso amministratore delegato Pierluigi Foschi. Poi la prossima settimana la decisione se iscrivere nuovi nomi nel registro degli indagati sul quale per adesso figurano solo quelli di Schettino e del suo vice Ciro Ambrosio, anche in vista dell'incidente probatorio sulla scatola nera fissato per il 3 marzo.



"I passeggeri scendono da soli nelle lance...vabbuo'"

Tra le luci soffuse della plancia, nel video si vedono nitidamente le strumentazioni di bordo, si sentono le voci degli ufficiali, a volte calme a volte concitate, e probabilmente quella dello stesso comandante Francesco Schettino ripreso mentre è al telefono. "Comandante - si sente chiedere - i passeggeri stanno cominciando a entrare nelle lance da soli...". E la risposta: "Vabbuo'...". Poco dopo la collisione, un'altra voce: "I motori non ci stanno proprio... stanno andando al diavolo". E poi: "Praticamente ci sta uno squarcio e l'acqua viene giù...". Poi Schettino o un altro ufficiale che chiede "Stiamo scarrocciando a terra, quanti metri abbiamo?". "Cento metri". "Aspettiamo che scarrocciamo un altro poco in acque più basse, poi diamo fondo all'ancora e vediamo2. E prima della dichiarazione di abbandono nave una voce chiede: "Che facciamo? Che facciamo?".



Ora è più che probabile che la procura voglia dare nomi e cognomi a quelle voci e confrontare il contenuto delle immagini con il racconto che è stato fatto dai testimoni su quei momenti.



Domnica scrisse una email al comandante

Intanto emergono anche altri particolari sul ruolo di Domnica Cermotan, la giovane moldava che era con Schettino quella sera. Agli inquirenti ha confermato di aver cenato con lui, una cena durante la quale Schettino ha bevuto solo acqua minerale e le avrebbe riferito di aver "detto ai ragazzi di ridurre la velocità per fare con calma". Sempre Domnica ha poi detto di aver scritto una mail al comandante, quando lei era tornata in patria e lui era in carcere. Un messaggio del quale, dunque, il comandante avrebbe saputo solo dopo la sua scarcerazione: "Ti odio", gli ha scritto Domnica aggiungendo l'invito ad "essere forte" mentre era in cella.



Moldava recuperò il pc

Non solo: fu lei stessa, avrebbe rivelato agli inquirenti, a recuperare nella cabina del comandante degli indumenti pesanti ed il famoso personal computer di Schettino. Lo consegnò al comandante una volta che entrambi erano a terra, in salvo, prima di separarsi.