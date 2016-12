I furbetti del freddo

08:49

- Mentre il freddo mette in ginocchio mezza Italia e "brucia" milioni e milioni di euro, c'è qualche furbetto che approfitta del maltempo per fare soldi facili. Catene da neve vecchie di dieci anni e non omologate ai prezzi dei modelli più nuovi. Aumenti incontrallati per frutta e verdura. Cosa ne pensate? Dite la vostra a Tgcom24.