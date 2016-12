Tibet, monaci si danno fuoco

05:09

- Secondo alcune organizzazioni per i diritti civili, un monaco di circa 30 anni si è dato fuoco sulla strada principale che porta al monastero di Lab in Tibet. Dopo l'incidente le autorità cinesi hanno arrestato alcuni dei monaci più alti in grado nel monastero. L'immolazione del monaco è giunta poche ore dopo di quella di un ex monaco di diciannove anni ad Aba, nel Sichuan. Dall'inizio di febbraio con quest'ultima sono 5 le immolazioni.