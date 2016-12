L'annunciato peggioramento delle condizioni meteo previsto per venerdì e sabato è arrivato. Ha cominciato a nevicare a Venezia e su parte della pianura veneta. La neve è accompagnata da un forte vento. Sono i primi segnali della perturbazione di aria gelida proveniente dalla Siberia e dalla tormenta di neve e gelata baltica del "Blizzard". Le precipitazioni nevose sono attese in particolare in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Almeno 43 i morti dall'inizio dell'ondata di freddo.