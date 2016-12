Neve, Moretti :"Abbiamo fatto il massimo"

foto Ansa 11:31 - "Abbiamo fatto tutto il possibile". E' quanto assicura l'a.d. di Fs, Mauro Moretti intervistato dalla "Stampa" sulle conseguenze del maltempo nella circolazione dei treni. "Non è la consueta ondata di maltempo che d'inverno è la norma. Stiamo fronteggiando eventi straordinari per intensità, ubicazione, estensione geografica, quantità di precipitazioni nevose, basse temperature - ha sottolineato Moretti -. All'estero non va meglio". - "Abbiamo fatto tutto il possibile". E' quanto assicura l'a.d. di Fs, Mauro Moretti intervistato dalla "Stampa" sulle conseguenze del maltempo nella circolazione dei treni. "Non è la consueta ondata di maltempo che d'inverno è la norma. Stiamo fronteggiando eventi straordinari per intensità, ubicazione, estensione geografica, quantità di precipitazioni nevose, basse temperature - ha sottolineato Moretti -. All'estero non va meglio".

Nonostante ciò, sottolinea Moretti, "abbiamo assicurato la continuità della mobilità ferroviaria sulle principali linee: nessuna è mai stata chiusa, come invece fanno in Paesi più abituati di noi a simili eventi. Abbiamo fatto un piano che prevede più livelli di intervento, sia nei mezzi impiegati sia nella riduzione del servizio offerto e che interessa tutti i tipi di treni, lunga percorrenza e tratte regionali".



I disagi che si sono tuttavia registrati, spiega Moretti, sarebbero stati causati da "accumuli di neve anche di due metri, slavine, manicotti di ghiaccio che si sono formati sulla linea elettrica e centinaia di alberi che sono caduti, da terreni non di proprietà delle Fs, sui binari e sulla linea elettrica e hanno divelto pali, non permettendo ai mezzi speciali di sgombrare la neve con le normali turbine. Le Fs - conclude Moretti - hanno davvero fatto tutto il possibile".



Treni regolari su linee principali, ma ancora disagi

Ferrovie dello Stato rende noto che sia al nord che al sud, la circolazione dei treni si svolge regolarmente sulle linee principali, anche se restano chiuse alcune linee minori del centro sud. "Si segnalano deboli precipitazioni nevose tra Benevento e Cervaro, a Bardonecchia e sulla Cuneo - Limone Piemonte", dice il bollettino delle 7 di Fs. "Nessun convoglio si è fermato durante la notte per cause riconducibili alla situazione meteo".



Sono invece ancora chiuse per neve, anche se i tecnici sono al lavoro per ripristinare la circolazione, dice Fs, le linee Termoli - Campobasso, Roccasecca - Avezzano, Sulmona - Carpinone, Antrodoco - L'Aquila, Benevento - Boscoredole, Benevento - Mercato San Severino, Foggia - Potenza, Barletta - Spinazzola.



In complesso, sono quasi 80 i treni a media e lunga percorrenza cancellati per oggi, secondo il sito delle Fs, molti dei quali lungo la dorsale Adriatica e da Milano per il sud. Sulle autostrade, dice il sito web del Gruppo Autostrade, è segnalata neve sulla A1 tra Ceprano e Napoli e da Napoli a Bari, sulla A24 e sulla A25 in Abruzzo.