Delitto Scazzi, Concetta Serrano in Aula: Michele diede cinque euro a Sarah

18:39

- Oltre sei ore. Tanto è durata la deposizione in Corte d'Assise di Concetta Serrano Spagnolo, la mamma di Sarah Scazzi, uccisa ad Avetrana il 26 agosto del 2010. La donna ha risposto alle domande, ricordando, tra le altre cose la volta in cui Sarah le disse di aver ricevuto cinque euro da zio Michele, aggiungendo che quest'ultimo le aveva detto di non riferire niente a Cosima Serrano.