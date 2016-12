Carceri, Strasburgo condanna Italia

16:09

- L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver sottoposto un detenuto a trattamento "inumano e degradante". All'uomo lo Stato italiano dovrà anche versare 10mila euro di risarcimento. Il caso riguarda Nicola Cara-Damiani, recluso nel carcere di Parma dove non poteva ricevere cure adeguate al suo caso né poteva muoversi agevolmente in sedia a rotelle, essendo paralizzato alle gambe.