Gas, Eni: "Abbiamo richieste record"

foto Ansa

15:21

- Ai microfoni di TgCom24 Gianni Di Giovanni, responsabile della comunicazione di Eni, conduce un’analisi della situazione delle forniture di gas in Italia. “Ieri abbiamo avuto una richiesta record di gas del 40% superiore rispetto all’anno scorso”, dichiara Di Giovanni che spiega come le temperature rigide di questi giorni abbiamo portato a "una situazione di attenzione molto seria" a cui si riesce a far fronte ricorrendo agli stoccaggi.