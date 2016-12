Neve, militari non chiedono soldi

19:55

- Il ministero della Difesa precisa che "le forze armate non avanzano richieste onerose alle Amministrazioni locali per intervenire. Il problema dell'onerosità dei concorsi riguarda i rapporti tra le Amministrazioni ministeriali". Il ministro Giampaolo Di Paola, aggiunge una nota, "ha confermato al capo di Stato Maggiore della Difesa Biagio Abrate l'esigenza di utilizzare i reparti delle forze armate disponibili per fronteggiare l'emergenza neve".